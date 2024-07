Neonazista é preso na França por planejar ações violentas durante os Jogos Olímpicos

homem é suspeito de ter feito ameaças em um canal no Telegram chamado ‘Divisão Ariana Francesa’, do qual era administrador

EFE/EPA/Teresa Suarez Jogos Olímpicos de Paris, que terão um amplo dispositivo de segurança, têm início no dia 26 com uma cerimônia no rio Sena



Um neonazista suspeito de planejar ações violentas durante os Jogos Olímpicos de Paris foi preso pela polícia antiterrorista nesta quarta-feira (17) no leste da França, informou uma fonte próxima à investigação. O homem é suspeito de ter feito ameaças em um canal no Telegram chamado “Divisão Ariana Francesa”, do qual era administrador, disse a fonte. Os Jogos Olímpicos de Paris, que terão um amplo dispositivo de segurança, têm início no dia 26 com uma cerimônia no rio Sena e terminarão na noite de 11 de agosto.

Publicado por Heverton Nascimento

*Com informações de AFP