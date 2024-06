Vôlei: Brasil cai no grupo da Polônia, Itália e Egito nas Olimpíadas de Paris 2024

Tricampeão olímpico (Barcelona-1992, Atenas-2004 e Rio 2016), a seleção brasileira ficou com o quarto lugar nos jogos de Tóquio

Reprodução/Twitter/@volei Brasil é tricampeão olímpico



A seleção brasileira masculina de vôlei conheceu nesta quarta-feira (26) seus adversários nas Olimpíadas de Paris. O Brasil caiu no Grupo B, ao lado de Polônia, Itália e Egito. O jogo desta quinta-feira (27), pela VNL (Liga das Nações) será uma prévia de uma das partidas dos Jogos de Paris, porque Brasil e Polônia se enfrentam nas quartas de finais, em uma partida prevista para acontecer às 15h (horário de Brasília). Tricampeão olímpico (Barcelona-1992, Atenas-2004 e Rio 2016), a seleção brasileira ficou com o quarto lugar nos jogos de Tóquio, perdendo a disputa de terceiro lugar para Argentina. A competição olímpica do vôlei masculino acontece entre 27 de julho e 10 de agosto, na Arena Paris Sul. No grupo A estão França, Eslovênia, Canadá e Sérvia. No C, Estados Unidos, Argentina, Alemanha e Japão.