Parreira está na UTI com inflamação pulmonar e respira com auxílio de aparelhos

Treinador do Tetra enfrenta desde 2023 um linfoma de Hodgkin, tipo de câncer que acomete o sistema linfático; estado de saúde do ex-técnico foi atualizado pelo Hospital Samaritano

Carlos Alberto Parreira, técnico da seleção brasileira na conquista do Tetra na Copa do Mundo de 1994, está com quadro de inflamação pulmonar e respira com o auxílio de aparelhos. O estado de saúde do ex-treinador de 83 anos foi atualizado pelo Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, no Rio, onde ele está internado.

Parreira está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital e tem quadro estável, mas sem previsão de alta para o quarto. Ele enfrenta desde 2023 um linfoma de Hodgkin.

O Linfoma de Hodgkin é um tipo de câncer que acomete o sistema linfático. Desde que descobriu a doença, Parreira tem passado por sessões de quimioterapia.

Além de conquistar o Tetra no comando da seleção, Parreira foi auxiliar de Zagallo na conquista do Tri em 1970 e treinou o Brasil na Copa de 2006. Ele também dirigiu Arábia Saudita, Emirados Árabes, Kuwait e África do Sul em Mundiais.

Ao longo da carreira, Parreira comandou clubes no Brasil e no exterior. No futebol brasileiro, treinou equipes como Fluminense, Corinthians, São Paulo, Santos e Atlético-MG.

Veja a nota do Hospital Samaritano

O Hospital Samaritano Barra, da Rede Américas, informa que o ex-técnico da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira, está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com um quadro de inflamação pulmonar e respira com auxílio de aparelhos. O paciente encontra-se estável, sem previsão de alta para o quarto A família agradece as manifestações de apoio.