Pelé presta homenagem a rainha Elizabeth II: ‘Legado durará para sempre’

Reprodução/Twitter Pelé e rainha Elizabeth II se encontraram em 1968 no Maracanã



O maior jogador da história do futebol, Pelé, também prestou sua homenagem à rainha Elizabeth II, que morreu aos 96 anos de idade nesta quinta-feira, 8. Em uma publicação em suas redes sociais, o ex-jogador destacou o encontro que teve com a monarca, em 1968. O Rei Pelé não escondeu sua admiração pela rainha e fez questão de dizer que seu legado jamais será esquecido. “Sou um grande admirador da rainha Elizabeth II desde a primeira vez que a vi pessoalmente, em 1968, quando ela veio ao Brasil para testemunhar nosso amor pelo futebol e vivenciar a magia de um Maracanã lotado”, escreveu o ídolo do Santos e da seleção brasileira na postagem, acompanhada de fotos do encontro no dia 10 de novembro daquele ano, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Ela assistiu o amistoso entre a seleção carioca e a seleção paulista. Esta foi a única visita da Rainha Elizabeth II ao Brasil. Em 1997, o Rei do Futebol recebeu o título de Cavaleiro da Coroa Britânica, época que era ministro do Esporte. “Seus feitos marcaram gerações. Esse legado durará para sempre”, completou o ex-jogador.