Pintado é oficializado como novo técnico da Portuguesa

Novo treinador do Portuguesa, Pintado já jogou pelo time nos anos 1990



A Portuguesa oficializou nesta sexta-feira, 9, a contratação de Pintado como novo técnico da equipe. O treinador retorna ao clube onde já atuou como jogador, assumindo o cargo que era ocupado por Dado Cavalcanti, demitido após a derrota para o São Bernardo na última rodada do Campeonato Paulista. Pintado teve passagem pela Portuguesa em 1999, quando foi comandado por Mário Jorge Lobo Zagallo. O acerto com o treinador foi feito em uma reunião com dirigentes do clube. Outros nomes, como Gilson Kleina e Argel Fuchs, também foram consultados, mas a escolha final foi por Pintado, que terá a missão de evitar o rebaixamento da equipe. Com 58 anos, Pintado estava sem clube desde sua passagem pela Ponte Preta em 2023, onde teve 11 jogos e duas vitórias. Atualmente, a Portuguesa ocupa o terceiro lugar do Grupo A do Paulistão, com três pontos conquistados em cinco jogos. A equipe está à frente apenas do Santo André, que tem dois pontos, enquanto o líder do grupo é o Santos, com 15 pontos. O clube oficializou a contratação por meio das redes sociais. Confira:

