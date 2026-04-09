Platense x Corinthians: assista à transmissão da Jovem Pan ao vivo

Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pela Liberdatores

Platense x Corinthians



Platense e Corinthians se enfrentam nesta quinta-feira (9), no primeiro jogo da fase de grupos da Libertadores. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, às 21h (de Brasília), com narração de José Manoel de Barros, comentários de Vampeta e reportagem de Victor Boni no YouTube.

Assista à transmissão