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Platense x Corinthians: assista à transmissão da Jovem Pan ao vivo

Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pela Liberdatores

  • Por Jovem Pan
  • 09/04/2026 20h30
  • BlueSky
Platense x Corinthians Platense x Corinthians

Platense e Corinthians se enfrentam nesta quinta-feira (9), no primeiro jogo da fase de grupos da Libertadores. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, às 21h (de Brasília), com narração de José Manoel de Barros, comentários de Vampeta e reportagem de Victor Boni no YouTube.

Assista à transmissão

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