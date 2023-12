Polícia prende mais de 140 torcedores antes de partida do Ajax pela Liga Europa

Estação de metrô Weesperplein teve que ser evacuada para garantir a segurança dos torcedores gregos

EFE/EPA/MAURICE VAN STEEN Ajax derrotou o AEK Atenas por 3 a 1 pela Liga Europa



Mais de 140 torcedores foram presos pela polícia de Amsterdã antes do jogo do Ajax contra o AEK Atenas, na última rodada da fase de grupos da Liga Europa, nesta quinta-feira, 14. Os torcedores entraram em confronto na estação de metrô Weesperplein, onde ocorreu um confronto entre os apoiadores dos dois clubes. A estação teve que ser evacuada para garantir a segurança dos torcedores gregos, e pelo menos três vagões foram vandalizados. Além dos confrontos entre torcidas, houve também houve conflito entre torcedores e policiais na região central da cidade. Três oficiais ficaram feridos durante os incidentes. A prefeita de Amsterdã, Femke Halsema, lamentou a destruição causada pelos hooligans e considerou as 140 detenções como resultado da falta de recursos da polícia local e do Ministério Público. Apesar da confusão, o jogo entre Ajax e AEK Atenas teve pouca importância, já que ambos os times já estavam eliminados da Liga Europa. O Ajax venceu por 3 a 1, o que permitiu ao time holandês subir para a terceira colocação, ultrapassando o adversário grego. O Brighton ficou com a vaga direta para as oitavas de final, enquanto o Olympique de Marselha garantiu a segunda posição, que dá acesso a um playoff contra um time eliminado da Liga dos Campeões.