Polícia prende suspeitos de tentar invadir hotel em que Ronaldinho Gaúcho estava hospedado

Segundo a corporação, agentes abordaram três pessoas com ‘atitudes suspeitas’ e encontraram um revólver; caso aconteceu no Mato Grosso nesta quarta-feira, 29

Reprodução/Instagram @ronaldinho Ex-jogador estava hospedado no resort que foi alvo dos suspeitos



A Polícia Militar do Mato Grosso prendeu três pessoas que tentavam invadir um resort de luxo em que o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho estava hospedado. O caso aconteceu na Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso, nesta quarta-feira, 29. A informação foi confirmada à Jovem Pan pela Polícia Militar do Estado, que afirmou ainda que atendeu a um chamado dos funcionários do hotel. De acordo com a corporação, quando agentes chegaram ao local, três pessoas com “atitudes suspeitas” foram abordadas, sendo dois homens e uma mulher, que confessou carregar um revólver em sua bolsa. A arma estava carregada com cinco munições. O trio estava dentro de um carro que foi checado e não continha registro de furto ou roubo. A polícia confirmou que outros artistas nacionais também estavam no local, mas não citou nomes. Os três suspeito foram encaminhados para a delegacia e para a Polícia Civil.