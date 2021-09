Barcelona perde por 3 a 0 para o Benfica e segue sem vencer na Champions

Darwin Núñez (2x) e Rafael Silva marcaram na vitória dos portugueses; Barça é o lanterna do Grupo E

Reprodução/ Twitter Núñez foi o destaque da partida com dois gols



A crise no Barcelona parece longe do fim. Nesta quarta-feira, 29, o time catalão perdeu de 3 a 0 para o Benfica na segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões e segue sem vencer na atual edição do torneio. Na primeira rodada também perdeu de 3 a 0 para o Bayern de Munique. No Estádio da Luz, em Portugal, os donos da casa abriram o placar logo aos três minutos de partida com Darwin Núñez. O gol desestabilizou o Barcelona, que não conseguiu impor seu ritmo de jogo. No segundo tempo, aos 24, Rafael Silva deixou o dele, e aos 34 Núñez apareceu novamente para marcar de pênalti e fechar a conta em 3 a 0. Aos 43, Eric García ainda foi expulso. Apesar de ter mais posse de bola durante a partida (60% a 40%), o Barcelona finalizou apenas uma vez no gol, enquanto o Benfica chutou seis vezes no alvo de Ter Stegen.

No outro jogo da chave, o Bayern de Munique fez 5 a 0 no Dínamo de Kiev e assumiu a liderança isolada do Grupo E com 6 pontos. A equipe alemã está empatada com o Liverpool no quesito melhor ataque, tendo nove gols em duas rodadas. O Benfica está em segundo com 4 pontos e o Dínamo vem logo atrás com um. O Barcelona é o último colocado, sem pontuar, e está fora da zona de classificação para as oitavas e para a fase de grupos da Liga Europa. No dia 20 de outubro, o Barça tenta sua reabilitação contra os russos no Camp Nou.