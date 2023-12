Premier League remarca partida após jogador passar mal em campo

Zagueiro Tom Lockyer, do Luton Town, recebeu atendimento imediato e será avaliado para recuperação

Reprodução / Instagram @Tom Lockyer Zagueiro do Luton Town desmaiou em campo



A Premier League anunciou que o jogo entre Bournemouth e Luton Town, que foi interrompido devido ao colapso do jogador Tom Lockyer, será remarcado para depois do término da temporada regular. O jogo válido pela 17ª rodada do Campeonato Inglês foi suspenso aos 14 minutos do segundo tempo, quando Tom Lockyer desmaiou em campo após ter parada cardíaca. Com isso, o jogo será disputado novamente desde o início. O Luton informou que Lockyer está aguardando os resultados dos exames para determinar os próximos passos do seu processo de recuperação. Durante a partida, o jogador recebeu atendimento imediato no campo e precisou ser retirado em uma maca. Vale ressaltar que essa não foi a primeira vez que Lockyer desmaiou durante um jogo, sendo que ele já havia passado por uma cirurgia anteriormente antes de retornar aos treinamentos. “Após a emergência médica em campo que envolveu o jogador do Luton Town, Tom Lockyer, a diretoria da Premier League decidiu que o Bournemouth x Luton Town do último sábado será jogado novamente desde o início em uma a data a ser definida” afirmou a Premier League. Quando o incidente ocorreu, partida estava empatada em 1 a 1.