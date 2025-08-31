Jovem Pan > Esportes > Futebol > Futebol Internacional > Presidente da Fifa garante que estrangeiros vão ser acolhidos nos EUA na Copa do Mundo de 2026

Gianni Infantino acredita que o processo de obtenção de vistos será simplificado, o que permitirá que tanto as seleções quanto seus apoiadores participem do torneio sem dificuldades

  • 31/08/2025 21h35
NORBERTO DUARTE / AFP gianni infantino Presidente da FIFA, Gianni Infantino

O presidente da FIFA, Gianni Infantino, assegurou aos fãs que planejam ir aos Estados Unidos para a Copa do Mundo de 2026, que ocorrerá em parceria com o México e o Canadá, que todos serão bem-vindos. Ele enfatizou que a entidade está empenhada em facilitar a experiência dos torcedores. Durante sua declaração, Infantino mencionou a recente Copa do Mundo de Clubes, que aconteceu nos Estados Unidos e contou com a presença de torcedores de 164 nações, sem qualquer tipo de complicação. Essa experiência positiva reforça sua confiança de que o evento de 2026 será igualmente bem-sucedido.

O dirigente da FIFA acredita que o processo de obtenção de vistos será simplificado, o que permitirá que tanto as seleções quanto seus apoiadores participem do torneio sem dificuldades. Essa expectativa visa garantir que todos possam desfrutar do evento esportivo. Infantino também ressaltou a importância de criar um ambiente acolhedor para os visitantes, destacando que a organização está comprometida em proporcionar uma experiência memorável para todos os envolvidos na Copa do Mundo.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

