Quais países competirão na Copa do Mundo de 2022 ao lado do Brasil?

Conheça as outras seleções classificadas para o torneio que acontecerá no Catar, em novembro do próximo ano

Divulgação Copa do Mundo Catar 2022 será realizada durante período atípico, entre novembro e dezembro



Na noite da última quinta-feira, 11, a seleção brasileira venceu a Colômbia em jogo classificatório decisivo para a Copa do Mundo de 2022, tornando-se a primeira equipe sul-americana a garantir uma vaga no torneio, além de manter o posto de único país a participar de todas as edições do campeonato desde a primeira edição, em 1930. Além do Brasil, os Jogos do Catar, que acontecerão em período atípico, entre novembro e dezembro de 2022, já contam com três outros países classificados, mas ainda prometem a presença de outras 28 seleções.

A primeira vaga para os Jogos foi concedida ao Catar, país árabe vencedor da edição de 2019 da Copa da Ásia, que irá participar pela primeira vez do torneio. Após a eliminação precoce durante a fase de grupos da Copa do Mundo de 2018, a Alemanha venceu a Macedônia do Norte e garantiu a segunda vaga para a competição. A terceira, no entanto, fica com a Dinamarca, equipe competitiva que surpreendeu nas eliminatórias europeias, atingindo 100% de aproveitamento numa boa fase que se mantém desde a última edição da Eurocopa, em 2020.