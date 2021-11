Fórmula 1 confirma punição a Lewis Hamilton no GP de São Paulo

O piloto britânico terá de lutar no Autódromo de Interlagos para manter vivo o sonho do oitavo título mundial

Reprodução/Fòrmula 1.com Lewis Hamilton durante entrevista coletiva na Fórmula 1



A Fórmula 1 confirmou, na tarde desta sexta-feira, 12, que o heptacampeão mundial Lewis Hamilton perderá cinco posições no grid de largada do GP de São Paulo, marcado para este final de semana, por trocar o motor de combustão do seu carro. A informação, a princípio, havia sido negada pela Mercedes, na última quinta-feira. O piloto britânico, no entanto, terá de lutar no Autódromo de Interlagos para manter vivo o sonho do oitavo título – atualmente, ele tem 19 pontos a menos que o líder Max Verstappen, da Red Bull. O grid de largada do GP de São Paulo vai ser definido com uma corrida sprint às 16h30 deste sábado, enquanto a prova será disputada no domingo às 14h.