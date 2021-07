Rayssa Leal chega em Imperatriz e pede que fãs tomem a vacina e não aglomerem

Em vídeo divulgado nas redes sociais, atleta revelou o motivo por ter cancelado recepção em aeroporto: ‘Estamos passando por um momento ainda muito delicado’

Reprodução/Instagram/@rayssalealsk8 Rayssa Leal conquistou a medalha de prata no Skate Street na madrugada desta segunda-feira, 26 de julho



Após sair vitoriosa nas Olimpíadas de Tóquio, Rayssa Leal, maranhense de 13 anos, chegou em sua cidade natal, Imperatriz, abraçada em bonecos de pelúcia e ao lado de seu irmão mais novo. A skatista deixou um recado nas redes sociais explicando para os fãs que não cancelou a recepção por causa da pandemia e pediu para que tomassem cuidado e se protegessem do coronavírus. “Estamos passando por um momento ainda muito delicado sobre o Covid, então decidi cancelar minha recepção na chegada de Imperatriz para evitar aglomerações. Evitem por favor vir ao aeroporto. Eu queria muito receber o carinho de todos vocês, mas infelizmente esse não é o momento. Agradeço demais pelo carinho e apoio. Por favor, se cuidem, usem máscara, álcool gel e tomem a vacina. Tenho certeza que em breve vamos vencer esse vírus”, disse Rayssa em vídeo divulgado no Instagram e Twitter.

A skatista se tornou um fenômeno nas redes sociais após competir na categoria Street do Skate nesta edição da Olimpíada de Tóquio. Rayssa ganhou a medalha de prata pelo seu desempenho e quebrou dois recordes seguidos, o de brasileira mais jovem a competir em uma Olimpíada e o de uma das medalhistas mais jovens de todos os tempos. Além dos mais de 6 milhões de seguidores nas redes sociais, Rayssa ganhou o coração de fãs, famosos e patrocinadores por sua leveza e carinho com outros competidores durante a disputa. Conhecida como ‘Fadinha do Skate’, a atleta agora mira nos Jogos de Paris, em 2024. A partir da próxima terça-feira, dia 3 de agosto, outros skatistas brasileiros como Dora Varella, Yndiara Asp e Pedro Barros competirão na modalidade Park em Tóquio.