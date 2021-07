Comitê Olímpico Russo brilha e vence o Brasil por 3 a 0 no vôlei masculino

Russos jogaram melhor e não deram chance para a seleção brasileira; próxima partida do Brasil será contra os Estados Unidos

Gaspar Nóbrega/COB Seleção não jogou bem e acabou derrotada pelos russos



Depois de um jogo emocionante contra a Argentina, a seleção brasileira de vôlei masculino voltou à quadra para encarar o Comitê Olímpico Russo. A partida foi disputada às 9h45 da manhã desta quarta-feira, 28, mas o resultado não foi positivo para o Brasil, que saiu derrotado por 3 sets a 0. Os russos foram superiores durante todo o jogo e não deram muitas chances ao Brasil. Com um bloqueio eficiente, o Comitê fechou o primeiro set em 22/25 e o segundo em 20/25. No terceiro, o Brasil tentou esboçar uma reação, mas não conseguiu e os russos fecharam em 25/20. Essa foi a primeira derrota do Brasil no torneio e a terceira vitória do Comitê Olímpico Russo. Na próxima rodada, os brasileiros enfrentam a seleção dos Estados Unidos enquanto os russos encaram a França.