Caminho livre para o Brasil? Confira todos os jogos das quartas do futebol masculino nas Olimpíadas

Fase eliminatória não contará com a presença de três campeões mundiais que já foram eliminados; Brasil enfrenta o Egito

Reprodução/Twitter/@CBF_Futebol Uma das favoritas ao título, a seleção brasileira enfrentará o Egito no sábado



A fase de grupos do torneio de futebol masculino nas Olimpíadas de Tóquio 2020 chegou ao fim na manhã desta quarta-feira, 28. Com os oito jogos que foram disputados hoje, foram definidas as oito equipes que avançaram de fase e seguirão na busca pelo ouro. A fase eliminatória não contará com a presença de três seleções campeãs mundiais: Alemanha, Argentina e França. Isso porque as três foram eliminadas na primeira fase do torneio. Dentre os classificados, temos apenas uma seleção europeia: a Espanha. A Ásia tem dois classificados, assim como a África e a América. A Nova Zelândia é a representante da Oceania na fase eliminatória. Os quatro jogos das quartas serão disputados na manhã de sábado, 31, a partir das 5h (horário de Brasília).

Confira quais serão os confrontos: