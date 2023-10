Real Madrid vence o Barcelona de virada com dois gols de Bellingham

Jovem inglês chega à incrível marca de 13 gols e três assistências em 13 partidas com a camisa merengue; time de Carlo Ancelotti no ‘El Clásico’ reassume a liderança do Campeonato Espanhol

LLUIS GENE / AFP Jude Bellingham marcou duas vezes na vitória de 2 a 1 do Real Madrid contra o Barcelona



Se tem jogo do Real Madrid, tem gol de Jude Bellingham. Em mais uma atuação decisiva do astro inglês, que marcou duas vezes, uma delas nos minutos finais da partida, o Real Madrid venceu o seu maior rival, Barcelona, por 2 a 1, de virada, e reassumiu a liderança do Campeonato Espanhol, com 28 pontos. O Barça é o terceiro colocado, com 24 pontos. Grande surpresa da atual edição da La Liga, o Girona está na vice-liderança, com os mesmos 28 pontos do Real – o time merengue, no entanto, leva a vantagem no confronto direto, vencido por 3 a 0. O Barcelona abriu o placar no “El Clásico” logo no início do jogo, com um gol do alemão Gundogan aos seis minutos do primeiro tempo. Ao longo do confronto deste sábado, o time treinador por Xavi Hernandez teve as principais chances e desperdiçou algumas oportunidades de ampliar o placar. ,

No início da etapa complementar, o goleiro Kepa, do Real Madrid, fez uma linda defesa em um chute do zagueiro Ronald Araujo, que pegou o rebote de uma cabeçada de Inigo Martínez que acertou a trave. Nos minutos finais do clássico, porém, o time de Carlo Ancelotti, cotado para assumir a seleção brasileira ao final da temporada europeia, passou a pressionar o time culé, criando boas jogadas pela faixa central da defesa do Barça. E foi justamente por aí que os merengues construíram os gols da virada. Aos 23 minutos, Bellingham aproveitou um rebote da zaga rival e marcou um golaço de fora da área. Nos acréscimos, o meia-atacante acompanhou a jogada e virou a partida após um desvio de Modric dentro da área do Barcelona. Com isso, o novo camisa 5 do Real chegou à incrível marca de 13 gols e três assistências em 13 partidas com a camisa madridista.