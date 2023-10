Recordes de marcha atlética em Pan 2023 são anulados após erro em pista

Medida afetou atleta peruana Kimberly Garcia, que havia atingido novo recorde

Rafael Bello/COB Competições acontecem em Santiago, no Chile, nesta edição



Os recordes de marcha atlética nos Jogos Pan-Americanos de 2023 foram anulados. A decisão veio após fiscais do evento em Santiago perceberem que o percurso estava marcado com quilômetros. A medida afetou a atleta Kimberly Garcia, do Peru, que venceu a medalha de ouro na prova e também havia adquirido um novo recorde. Com a descoberta do erro, a prova masculina da modalidade ficou atrasada em mais de uma hora para consertar o local. Os Jogos Pan-Americanos duram até o próximo domingo, dia 5, em Santiago, no Chile. O Brasil já ganhou 103 medalhas, incluindo ouros em canoagem, skate street e judô. As atlets Rebeca Andrade e Rayssa Leal estão entre os grandes destaques da competição.