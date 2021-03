Red Bull Bragantino e Corinthians empatam sem gols na estreia do Paulistão

Jogo foi marcado por um gol do time da casa anulado pelo VAR; equipe treinada por Vagner Mancini chegou a seis jogos sem vitória

LUCIANO CLAUDINO/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO Equipes estrearam no Campeonato Paulista neste domingo, 28



Na estreia das duas equipes no Campeonato Paulista de 2021, Red Bull Bragantino e Corinthians empataram sem gols, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, no interior de São Paulo. O jogo foi marcado por um gol anulado pelo VAR, no final do segundo tempo. O zagueiro Léo Ortiz, do time da casa, chegou a marcar, aos 43 minutos, mas a tecnologia detectou posição irregular do defensor.

Repleto de desfalques (10 no total), o Corinthians chegou ao seu sexto compromisso sem vitória, pior sequência desde que o técnico Vagner Mancini assumiu o comando da equipe. Já o Red Bull Bragantino iguala o Novorizontino na liderança do Grupo C, que ainda tem Ituano e Palmeiras. O time do Parque São Jorge divide o Grupo A com Botafogo, Inter de Limeira e Santo André.

No Brasileirão, Red Bull Bragantino e Corinthians mediram forças em duas oportunidades: na 13.ª rodada, em Bragança Paulista, em um empate sem gols, e pela 32.ª rodada, já em 2021, com vitória por 2 a 0 dos comandados do técnico Maurício Barbieri em plena Neo Química Arena, em São Paulo.

O jovem Rodrigo Varanda, de apenas 18 anos, foi a grande novidade do duelo, sendo escalado como titular pela primeira vez como profissional do Corinthians. O meia chegou ao Parque São Jorge aos seis anos e por escolha de Vagner Mancini passou a integrar o elenco principal no fim do ano passado. Ele tem vínculo até 31 de janeiro de 2022. Ou seja, já em agosto pode assinar um “pré-contrato” com outra equipe. O técnico foi para a partida com o Red Bull Bragantino contando com oito atletas formados na base.

