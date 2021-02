Campeonato Italiano: Inter de Milão vence e dispara na liderança

A vitória, a quinta seguida da equipe, aumenta temporariamente para sete pontos a vantagem sobre o Milan, segundo colocado com uma partida a menos

EFE/EPA/MATTEO BAZZI Matteo Darmian comemora com seus companheiros de equipe após marcar o 2 X 0, no estádio Giuseppe Meazza, em Milão



Neste domingo, 28, a Inter de Milão venceu, sem dificuldades, o Genoa por 3 a 0, no estádio Giuseppe Meazza, e se isolou ainda mais na liderança do Campeonato Italiano. A vitória aumenta temporariamente para sete pontos a vantagem sobre o Milan, segundo colocado com uma partida a menos. Com apenas um minuto no cronômetro, Romelu Lukaku colocou os donos da casa à frente no placar, após ser servido pelo companheiro de ataque Lautaro Martínez. No segundo tempo, Matteo Darmian recebeu de Lukaku para ampliar, aos 24 minutos, e Alexis Sánchez fechou a conta ao balançar as redes aos 32 minutos. A nova vitória, a quinta seguida da equipe treinada por Antonio Conte, levou a Inter a 56 pontos na tabela. O Milan, com 49, visitará a Roma, quinta colocada, com 44, ainda neste domingo, também pela 24ª rodada do Italiano.

Também neste domingo, a Atalanta derrotou a Sampdoria por 2 a 0 fora de casa, engatou o terceiro triunfo seguido na liga italiana e subiu para o quarto lugar, com 46 pontos, deixando a Roma para trás e colando na Juventus. Em outros jogos já encerrados, o Cagliari derrotou o Crotone por 2 a 0 e a Udinese superou a Fiorentina pelo placar mínimo.

* Com informações da EFE e Estadão Conteúdo