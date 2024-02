Régis é inscrito no Campeonato Paulista e volta a ficar à disposição do Guarani

A volta do jogador ao elenco animou os torcedores do clube

O meia Régis, um dos principais jogadores do Guarani, foi inscrito no Campeonato Paulista pela equipe de Campinas. Após um desentendimento com o treinador Umberto Louzer antes do início da competição, Régis não havia sido inscrito até agora. No entanto, a situação parece ter sido resolvida e o jogador está novamente à disposição do time. Sem Régis, o Guarani disputou quatro partidas no Paulistão e não teve um bom desempenho, conquistando apenas uma vitória, um empate e duas derrotas. Com isso, o clube ocupa a terceira posição do Grupo B, com quatro pontos, um atrás da Ponte Preta, que está no G2 da chave. A volta de Régis ao elenco animou os torcedores do Guarani, que consideram o jogador uma peça fundamental para a disputa do Paulistão 2024. Em suas duas passagens pelo clube, Régis disputou 66 jogos e marcou dez gols. Apesar de ter recebido sondagens de Goiás e CRB, o jogador permaneceu no Guarani após a diretoria resolver a situação. Com contrato válido até dezembro, Régis está novamente à disposição da comissão técnica e pode fazer sua estreia na temporada neste domingo, 4, quando o Guarani enfrenta o Santos, na Vila Belmiro, pela quinta rodada do estadual.

