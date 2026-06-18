Retrospecto na marca da cal: qual o aproveitamento das seleções em disputas de pênaltis na história das Copas

A Argentina é a maior vencedora em números absolutos, enquanto Croácia e Alemanha sustentam a perfeição de nunca terem perdido um desempate

A Argentina possui o melhor aproveitamento absoluto em disputas de pênaltis na história das Copas do Mundo, com seis vitórias em sete decisões realizadas. As decisões por penalidades máximas foram introduzidas na regra em 1978, mas a primeira cobrança de desempate ocorreu apenas no Mundial da Espanha, em 1982. Desde então, os torcedores já acompanharam 35 disputas diretas, consagrando nações que se transformaram em verdadeiras especialistas na marca da cal e expondo a fragilidade de outras equipes que acumulam eliminações constantes.

A hegemonia da Argentina na marca da cal

Nenhuma nação esteve tantas vezes de frente para os goleiros em momentos de eliminação súbita quanto a seleção argentina. A equipe sul-americana encarou o desempate por penalidades em sete oportunidades, consolidando seu domínio ao sair vencedora em seis delas.

A primeira glória ocorreu em 1990, na Itália, quando eliminaram a Iugoslávia nas quartas de final e a seleção anfitriã na semifinal. O único revés argentino documentado na competição aconteceu em 2006, na dolorosa derrota para a Alemanha. O fantasma foi deixado para trás com vitórias emblemáticas, como a classificação contra a Holanda em 2014 e os dois triunfos cruciais na campanha do tricampeonato de 2022, contra a própria Holanda e diante da França na grande final.

As seleções invictas na história

Ter uma taxa de sucesso perfeita é um marco estatístico que foge à curva do futebol moderno. Apenas duas seleções que disputaram mais de uma rodada de pênaltis mantêm 100% de aproveitamento até hoje.

1. Croácia

A Croácia se consolidou como uma força letal no futebol de resistência. A equipe venceu todas as quatro disputas que enfrentou na história da competição. Na Rússia, em 2018, superou a Dinamarca e a Rússia para chegar à final. No Catar, em 2022, eliminou o Japão e causou choque global ao despachar o Brasil nas quartas, provando ser o time mais frio da atualidade.

2. Alemanha

A eficiência germânica se materializa nos números. A Alemanha ostenta quatro vitórias em quatro disputas. A equipe participou da primeira decisão por pênaltis já vista no torneio, superando a França na histórica semifinal de 1982. Nos anos seguintes, mandou para casa o México em 1986, a Inglaterra em 1990 e a Argentina em 2006.

O desempenho do Brasil

A relação do torcedor brasileiro com a marca do pênalti é de altos e baixos contínuos. A Seleção Brasileira contabiliza cinco disputas na história da competição global, anotando três vitórias e duas derrotas.

O grande alívio ocorreu na decisão do Mundial de 1994, quando a bola isolada pelo italiano Roberto Baggio garantiu a taça do tetracampeonato. Posteriormente, o Brasil ainda avançaria com sucesso contra a Holanda em 1998 e contra o Chile em 2014. As duas memórias amargas do retrospecto nacional vieram com a eliminação frente à França, em 1986, e a queda dolorosa para os croatas em 2022.

Dúvidas frequentes

Quais seleções mais perderam em disputas de pênalti na Copa do Mundo?

A Espanha detém o recorde negativo absoluto do torneio, acumulando quatro eliminações em cinco disputas de pênaltis. Na sequência, Inglaterra e Itália dividem a segunda posição na lista das seleções que mais sofrem com este formato de desempate, somando três eliminações cada uma em momentos críticos.

Quando e onde ocorreu a primeira disputa de pênaltis em Copas?

A primeira disputa histórica foi realizada no dia 8 de julho de 1982, na cidade de Sevilha, Espanha. O duelo na fase de semifinal ocorreu entre Alemanha Ocidental e França. Após um embate tenso que terminou em 3 a 3 no tempo regulamentar e prorrogação, os alemães garantiram a vaga vencendo por 5 a 4 na contagem final das penalidades.

O levantamento estatístico comprova que a preparação e a força mental determinam diretamente a permanência de um elenco no torneio. Enquanto algumas camisas impõem uma pressão fatal no adversário, outras confederações ainda buscam superar a barreira psicológica que os tiros livres representam.