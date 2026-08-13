Brasileiros Rafael Matos e Orlando Luz são campeões de duplas do Masters 1000 de Montreal

Esta foi a primeira vez que uma dupla totalmente brasileira disputou o título de um torneio de nível Masters 1000

Os brasileiros Orlando Luz e Rafael Matos conquistaram, nesta quinta-feira, o título de duplas do Masters 1000 de Montreal, no Canadá, após vitória de virada sobre o salvadorenho Marcelo Arévalo e o croata Mate Pavic, por 2 seta a 1, com parciais de 5/7, 6/4 e 10/6, em 1h32 de jogo.

Esta foi a primeira vez que uma dupla totalmente brasileira disputou o título de um torneio de nível Masters 1000. O último finalista do País foi Marcelo Melo, que, em 2024, ficou com o vice juntamente com o alemão Alexander Zverev.

Arévalo é o maior tenista da história do seu país, é bicampeão de Roland Garros e atual vencedor da disputa mistas de Wimbledon, enquanto Pavic possui sete Grand Slams e a medalha de ouro dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020.

O jogo

As duplas conseguiram manter seus serviços graças a um bom saque até o sétimo game, quando os brasileiros obtiveram a quebra do serviço de Pavic. Mas a resposta adversária veio na sequência no saque de Rafael Matos: 4/4.

Nos dois games seguintes as duplas recuperaram o equilíbrio no saque, com Arévalo e Luz. Pavic não teve problemas para marcar 6/5, mas Matos voltou a sofrer pressão e acabou tendo o saque quebrado. Pavic e Arévalo fecharam o primeiro set após 44 minutos.

Os brasileiros começaram bem o segundo set e logo no primeiro game conseguiram uma quebra. Rafael Matos sacou bem e os brasileiros abriram 2/0. Pavic marcou o primeiro ponto para a dupla estrangeira, mas Luz continuou sem problemas para manter seu serviço: 3/1.

Os saques prevaleceram até o décimo game, quando Matos sacou bem e Luz completou na rede. A dupla brasileira fechou o set em 6/4, após 1h20 de jogo.

No super tie-break, Matos fez belo ponto no saque de Arévalo. Os brasileiros chegaram a 3/0, com incrível erro de Pavic na rede.

No saque do croata a dupla brasileira conseguiu mais um ponto e abriu 4/1. Em mais um erro, os brasileiros festejaram com o placar de 5/1 e aumentaram para 6/1.

Pavic e Arévalo colecionaram falhas e a vantagem brasileira chegou a 7/2 e depois 8/4. A dupla estrangeira reagiu e chegou a 8/6. Pavic errou a devolução e os brasileiros tiveram o match point. Com um winner de devolução de Luz, a vitória brasileira foi decretada com 10/6, depois de 1h32.

Campanha

Na campanha até a final, Orlando e Rafael começaram derrotando os italianos Andrea Vavassori e Simone Bolelli, cabeças de chave 4 da competição e ambos tenistas top-10 do mundo.

Depois, já nas quartas, os brasileiros eliminaram outra parceria favorita: a do argentino Guido Andreozzi e do francês Manuel Guinard, superando os rivais por 2 sets a 1 (parciais de 6/4, 4/6 e 10/7).

Para alcançar a decisão, os brasileiros bateram Francisco Cerúndolo e Tomás Etcheverry, os melhores tenistas de simples da Argentina, por 2 a 0, em 6/4 e 7/6 (9/7).