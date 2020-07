Rodrigo Rodrigues segue em coma induzido após complicações da Covid-19

O apresentador de 45 anos passou por cirurgia neste domingo (26) após sofrer uma trombose venosa cerebral

Divulgação Rodrigo Rodrigues está em coma induzido



O apresentador Rodrigo Rodrigues está em coma induzido desde a noite deste domingo (26) por complicações da Covid-19. Ele foi diagnosticado com a doença há cerca de 15 dias, mas foi internado no sábado (25) após se sentir mal. O quadro do apresentador piorou e ele passou na noite de ontem por uma cirurgia na cabeça após sofrer trombose venosa cerebral. O procedimento foi feito para aliviar a pressão intracraniana.

Segundo o Hospital Unimed-Rio, onde Rodrigues está internado, ele chegou à emergência com cefaleia, vômitos e desorientação. Na manhã desta segunda-feira (27), o hospital confirmou que o apresentador segue em coma induzido. “O Hospital Unimed-Rio informa que o paciente Rodrigo de Oliveira Rodrigues segue em coma induzido, monitorizado em unidade de terapia intensiva, após passar, no último domingo, 26/07, por procedimento para diminuição da pressão intracraniana em decorrência de trombose venosa cerebral”, diz boletim médico divulgado às 11h.

Atualmente no SporTV, Rodrigo Rodrigues tem 45 anos de idade já passou pela TV Cultura, ESPN Brasil, TV Gazeta e Esporte Interativo. Além da carreira na TV, ele também é músico e comanda a banda The Soundtrackers, que apresenta músicas de trilha sonoras de filmes clássicos.