Mundo supera marca de 16 milhões de casos confirmados de Covid-19

Segundo a OMS, o total de mortes pela doença causada pelo novo coronavírus se aproxima de 650 mil; nesta segunda-feira (27) completam-se seis meses desde que a organização declarou uma emergência sanitária devido ao vírus

EFE/EPA/JEROME FAVRE Há mais de 16 milhões de infectados pelo novo coronavírus em todo o mundo



O mundo superou nesta segunda-feira (27) a marca de 16 milhões de casos de infecção pelo novo coronavírus, com 1 milhão sendo contabilizados em apenas quatro dias, segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS). Ao longo do domingo, último dia com dados consolidados, foram 200.625 testes com resultado positivo incluídos no balanço, o que elevou o total para 16.096.741. No último intervalo de 24 horas registrado pela OMS, foram 4.823 mortes em decorrência da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, o que faz o montante de falecimentos no planeta subir para 646.384. Nesta segunda, em que ainda estão chegando informações dos países que integram a organização, já foram contabilizados mais de 311 mil casos de infecção, o que já é um recorde desde o início da pandemia.

Até esta segunda, o dia com maior contágio foi 24 de julho, com 286.271 mil casos. A América segue como epicentro da pandemia do mundo, com 8,6 milhões de infectados registrados, enquanto a Europa aparece em seguida, com 3,2 milhões. Estados Unidos e Brasil, por sua vez, seguem na liderança em casos entre os países, com 4,14 milhões e 2,39 milhões, respectivamente, de acordo com os dados repassados à OMS. Hoje, completam-se seis meses desde que a organização declarou uma emergência sanitária pela Covid-19. Foi a sexta doença que recebeu esse status. “Facilmente, se converteu na mais grave”, afirmou o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Grebheyesus.

*Com informações da EFE