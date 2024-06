Romário marca data para estreia como jogador do América-RJ na Série A-2 do Carioca

Senador da República, que vai voltar a atuar pelo clube do qual também é presidente, exaltou a boa campanha do Diabo neste início de torneio

Reprodução/Instagram/@romariofaria Romário fala sobre bom desempenho do América-RJ



O Romário marcou a data para sua estreia no América-RJ na Série A-2 do Campeonato Carioca. Ele planeja reforçar o ataque do time que preside no confronto contra o Araruama, no estádio Giulite Coutinho, em 15 de junho. Durante uma entrevista à Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ), Romário mencionou que chegou a se preparar para entrar em campo em um jogo anterior, mas devido à dificuldade da partida, não foi possível. Ele está tratando de uma lesão na lombar e espera poder atuar contra o Araruama, dependendo da decisão do treinador. O ex-jogador elogiou a performance do América-RJ na segunda divisão do Campeonato Carioca, destacando a liderança isolada do time com dez pontos em quatro rodadas. Romário enfatizou que o América será o time a ser batido na competição e ressaltou a importância de continuar trabalhando duro para manter o desempenho. Conhecido por suas declarações polêmicas no passado, Romário adotou um tom mais diplomático em sua fala, demonstrando respeito pelos adversários e reconhecendo a dificuldade de conquistar o título. Ele afirmou que o América está comprometido em seguir lutando e trabalhando seriamente para alcançar o objetivo de ser campeão.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Publicada por Tamyres Sbrile

*Reportagem produzida com auxílio de IA