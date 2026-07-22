Saiba quando será a semifinal da VNL feminina entre Brasil e Itália
A seleção feminina de vôlei do Brasil está na semifinal da Liga das Nações de Vôlei (VNL na sigla em inglês) pelo terceiro ano consecutivo. Nesta quarta-feira (22) as brasileiras derrotaram o Japão por 3 sets a 1, pelas quartas de final, com parciais de 24/26, 25/22, 25/16 e 25/20.
O jogo aconteceu em Macau, localizada na costa sul da China, próxima a Hong Kong, onde está sendo a fase final da competição.
Já a Itália, atual bicampeã da VNL, superou a Holanda por 3 sets a 0, também nesta quarta, com parciais de 25/21, 25/16 e 25/16, e segue forte na briga pelo terceiro título seguido, sem contar quando levaram o troféu do torneio em 2022. As italianas já são tricampeãs da competição.
O Brasil enfrenta a Itália na semifinal no sábado (25), às 8h30 da manhã, em busca do seu primeiro título na VNL. Já a outra semifinal será definida após os jogos das quartas de final entre Turquia x Canadá e Estados Unidos x China, na quinta-feira (23). A final acontece no domingo (26) às 8h30, pelo horário de Brasília.