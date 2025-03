Santiago Rodríguez chega ao Botafogo para substituir Almada: ‘Sei que é difícil, mas confio muito em mim’

Em sua apresentação, uruguaio demonstrou otimismo em relação ao seu desempenho e estabeleceu como objetivo superar o legado deixado pelo argentino; ele assinou contrato até 2028

Vitor Silva/Botafogo Santiago Rodríguez foi oficialmente apresentado como o novo reforço do Botafogo



No início da tarde desta sexta-feira (14), Santiago Rodríguez foi oficialmente apresentado como o novo reforço do Botafogo, assumindo a posição deixada pelo argentino Almada. O meio-campista uruguaio, de 25 anos, chega ao clube após sua transferência do New York City e firmou um contrato que se estende até dezembro de 2028. Em sua apresentação, ele demonstrou otimismo em relação ao seu desempenho e estabeleceu como objetivo superar o legado deixado por Almada. “Sei que ele era querido pelos companheiros e a torcida e chego para substituir o Almada. Isso não me traz uma pressão, ao contrário, me motiva muito e espero fazer ainda mais do que ele”, afirmou o reforço. “Sei que é difícil, mas confio muito em mim como jogador e sei que tenho muitos bons companheiros que vão me ajudar”, disse.

Durante a coletiva, o novo atleta do Botafogo elogiou o trabalho do técnico Renato Paiva. Segundo ele, a intensidade dos treinos e a abordagem direta do treinador são aspectos que o motivam a se dedicar ainda mais. Rodríguez acredita que essa metodologia será fundamental para seu desenvolvimento e para o sucesso da equipe. O jogador enfatizou a necessidade de aprimorar suas habilidades táticas para ser considerado na seleção uruguaia. Ele também expressou entusiasmo em contribuir para que o Botafogo alcance conquistas significativas, como a Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro.

Com a chegada de Santiago, o Botafogo espera fortalecer seu elenco e aumentar suas chances de sucesso nas competições. A expectativa é que o meio-campista uruguaio traga não apenas habilidade, mas também uma nova energia ao time, contribuindo para a busca por títulos importantes na temporada.

