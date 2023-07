Santos aposta em tabu de 10 anos para vencer líder Botafogo na Vila e aliviar crise

Técnico Paulo Turra deve mudar o esquema tático do Peixe e promover a estreia do volante Jean Lucas, recém-contratado; clube carioca pode abrir 12 pontos para o vice-líder do Brasileirão

GUILHERME DIONíZIO/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO Lucas Lima, do Santos, ao fim da partida contra o Atlético Mineiro, durante partida válida pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023, realizada no Estádio da Vila Belmiro, em Santos (SP), neste domingo, 23 de abril de 2023



Pressionado pela sequência negativa, com apenas uma vitória nos últimos 14 jogos, o Santos enfrenta o Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro, neste domingo, 23, às 16h, na Vila Belmiro, para tentar aliviar a crise. O alvinegro paulista defende um tabu de 10 anos sem perder para o clube carioca no Estádio Urbano Caldeira – a última derrota do Peixe para o rival dentro de sua casa aconteceu no dia 15 de setembro de 2013, por 2 a 1, em duelo pela 21ª rodada do Brasileirão daquele ano. Desde então, foram oito jogos dos santistas como mandantes, com sete vitórias e um empate. Desta vez, porém, o time comandado por Paulo Turra terá uma missão bastante complicada: o time de General Severiano tem a melhor defesa da competição, com 7 gols sofridos em 15 jogos, o segundo melhor ataque, não sofre gols no torneio nacional há seis rodadas e, além disso, é o melhor visitante da atual edição, com cinco vitórias em sete partidas. Apesar de os números apontarem para um favoritismo do líder, que terá o treinador português Bruno Lage no banco pela segunda vez, o Santos aposta na estreia de um reforço recém-contratado e na mudança de seu esquema tático para somar três pontos e fazer as pazes com o seu torcedor.

Para o confronto deste domingo, o técnico Paulo Turra vai escalar como titular o volante Jean Lucas, anunciado pelo Santos na última semana, que fará sua reestreia pelo clube depois de uma passagem pela Vila em 2019. “Menino da Vila adotado”, como a torcida costuma se referir ao atleta, o camisa 8 deve formar o meio-campo do Peixe ao lado de Rodrigo Fernandez, Dodi e Lucas Lima, em um 4-4-2 – Marcos Leonardo e Mendoza devem formar a dupla de ataque. Jean Lucas não atua desde outubro e não deve jogar os 90 minutos, mas ganhou a confiança da comissão técnica nos primeiros treinos com os companheiros. A provável escalação do Santos é a seguinte: João Paulo; João Lucas, Joaquim, Messias e Dodô; Rodrigo Fernandez, Dodi, Jean Lucas e Lucas Lima; Mendoza e Marcos Leonardo.

O Botafogo, por sua vez, tem a oportunidade de voltar a abrir 12 pontos para o vice-líder do campeonato. No sábado, 22, o Flamengo tropeçou no Maracanã e empatou em 1 a 1 com o América-MG. Com isso, o time de Jorge Sampaoli parou na terceira colocação, com 28 pontos, 11 a menos que o rival carioca. A vice-liderança é ocupada pelo Grêmio, que bateu o Atlético-MG por 1 a 0 e chegou aos 29 pontos. Bruno Lage terá dois desfalques: o zagueiro Victor Cuesta está suspenso e não formará a dupla de zaga ao lado de Adryelson; no meio-campo, Eduardo, um dos principais destaques da equipe, sequer foi relacionado, em razão de um problema físico. Assim, o português deve escalar o zagueiro Philipe Sampaio e o meia Gustavo Sauer. O provável Botafogo é: Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Sampaio e Marçal; Tchê Tchê, Marlon Freitas e Gustavo Sauer; Júnior Santos, Luis Henrique e Tiquinho Soares.