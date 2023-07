Veiga volta a marcar, e Palmeiras vence o Fortaleza pelo Brasileirão

Time de Abel Ferreira derrotou o Fortaleza por 3 a 1 e encerrou série de cinco partidas sem vitórias

ROBERTO SUNGI/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Richard Rios marcou o primeiro do Palmeiras no duelo com o Fortaleza



Depois de dias turbulentos, com eliminação na Copa do Brasil e protestos da torcida, que cobra a contratação de reforços, o Palmeiras encerrou uma sequência de cinco jogos sem vencer neste sábado, 22, ao bater o Fortaleza, por 3 a 1, no Allianz Parque, em confronto válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida também marcou o reencontro do meia Raphael Veiga com as redes. O camisa 23 recolocou o alviverde na liderança, no segundo tempo, e marcou seu primeiro gol depois de 12 jogos, o maior jejum do atleta desde 2020. Os outros gols foram marcados por Richard Ríos, que abriu o placar, e Breno Lopes, para o Verdão, e Lucero, para o Leão do Pici. Com o resultado, o time de Abel Ferreira chegou aos 28 pontos e assumiu, a terceira colocação do Brasileirão – o clube paulista pode ser ultrapassado pelo Grêmio e São Paulo, que ainda jogam neste sábado, e pelo Fluminense, que visita o Coritiba, no Couto Pereira, na segunda-feira, 24. O Fortaleza, de Juan Pablo Vojvoda, por sua vez, estacionou nos 23 pontos, atualmente na 9ª colocação. O time do Nordeste também pode cair na tabela, desde que Cruzeiro, Internacional e Atlético-MG vençam as suas partidas. O Palmeiras volta a campo no domingo, 30, às 16h, contra o América-MG, que está na zona de rebaixamento, no Independência. O tricolor cearense, por outro lado, recebe o Red Bull Bragantino, no sábado, 29, às 18h30, no Castelão.