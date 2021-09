Santos demite o técnico Fernando Diniz

Decisão da direção do clube foi divulgada horas depois da equipe paulista ter sido derrotada por 2 a 1 pelo Cuiabá, na última partida do primeiro turno do Campeonato Brasileiro

Reprodução/Santos FC Diniz comandou o Santos por 27 jogos, com 10 vitórias, sete empates e 10 derrotas



O Santos demitiu o técnico Fernando Diniz. O comunicado foi divulgado pelo clube no início da tarde deste domingo, 5, horas depois do time paulista ser derrotado por 2 a 1 pelo Cuiabá, na Arena Pantanal, em partida válida pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Sem vencer há seis jogos (a última vitória ocorreu no dia 12 de agosto), o Santos, atualmente na 13ª colocação, se aproximou da zona do rebaixamento e está a apenas quatro pontos do América-MG, o primeiro dos quatro no grupo do descenso para a Série B do torneio nacional. “O Santos FC comunica que Fernando Diniz deixa a função de técnico do time profissional neste domingo, 5 de setembro. O treinador foi comunicado ainda em Cuiabá, após reunião com o presidente Andres Rueda e o executivo de futebol, André Mazzuco. Os auxiliares-técnicos Eduardo Zuma e Yan Razera e o preparador físico Wagner Bertelli também deixam o clube. O Santos FC agradece ao técnico pelos serviços prestados, iniciados no dia 7 de maio, pela parceria neste momento do clube e deseja sorte em seu futuro profissional”, diz a íntegra da nota divulgada. Diniz deixa o Santos após 27 jogos, com 10 vitórias, sete empates e 10 derrotas – um aproveitamento de 45,6% dos pontos.