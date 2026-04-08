Santos leva ‘gol olímpico’ e estreia com derrota na Copa Sul-Americana

Com gol de Mancinelli, Deportivo Cuenca faz 1×0 contra o Peixe no Equador

Foto: Fernando MACHADO / AFP Edison Vega e Lucas Mancinelli, do Deportivo Cuenca e Moises, do Santos



O Santos perdeu, nesta quarta-feira (8), no Equador, por 1 a 0, para o Deportivo Cuenca, em jogo válido pela primeira rodada do Grupo D da Copa Sul-Americana. A equipe local venceu com um ‘gol olímpico’ e lidera a chave com três pontos. No outro duelo da chave, em Montevidéu, no Uruguai, Recoleta e San Lorenzo empataram por 1 a 1.

Com um time formado por sete atletas argentinos, o Cuenca buscou o ataque desde o primeiro minuto. Desta forma, deixou espaços para o Santos articular jogadas. Em cinco minutos, Oliva e Moisés criaram boas oportunidades para os santistas.

O Cuenca seguiu se aventurando no ataque e deixou a partida agitada. Mancinelli fez Brazão realizar boa defesa, mas o Santos respondeu na sequência com belo chute de Bontempo. Tudo isso com dez minutos de jogo.

Valente, o Cuenca não se limitou apenas em se defender. González, com forte chute de longa distância, assustou Brazão. A produção do time equatoriano melhorou ainda mais após a parada para reidratação. Vega só não abriu o placar, aos 31 minutos, porque ‘furou’ na pequena área. David Gonzalez somou mais dois lances perigosos para o Cuenca no final da primeira etapa.

Depois de aparentar cansaço ao final da primeira etapa, muito por causa dos 2.550 metros de altitude, o Santos voltou com Rollheiser no lugar de Moisés. E o argentino só precisou de três minutos para fazer a primeira finalização.

O Santos ampliou seu domínio e Bontempo acertou o travessão de Ferrero aos cinco minutos. Mas o que o time de Vila Belmiro não esperava era tomar um ‘gol olímpico’. Aos 15 minutos, Mancinelli bateu escanteio pelo lado esquerdo, Brazão se atrapalhou e a bola acabou entrando: 1 a 0.

Cuca não perdeu tempo e colocou Thaciano e Robinho Jr. A intenção foi aumentar o poder de ‘fogo’ da equipe santista. A disputa ficou aberta. Os times se revezavam no ataque, criavam chances e um segundo gol na partida poderia sair para qualquer lado.

Aos 42 minutos, na maior chance de empate do Santos, Thaciano errou cabeçada dentro da pequena área. E foi isso. Aos 44, Barreal também jogou fora grande oportunidade. O Santos pressionou até o final, mas não teve sucesso.

*Estadão Conteúdo