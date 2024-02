Santos quita dívida com ex-técnico e aguarda fim de punição da Fifa

Gestão atual herdou dívida de R$ 65 milhões da direção anterior

LUCIANO BREW/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Ex-treinador processou o clube pelo não pagamento de valores referentes ao tempo de contrato que ele precisava cumprir antes da sua demissão



O Santos quitou a dívida com o ex-técnico Fabián Bustos, depositando R$ 4,7 milhões em sua conta. Com isso, o clube espera o fim da punição da Fifa para poder contratar e registrar novos atletas. O comunicado da quitação foi divulgado no site oficial do Santos, que enviou os comprovantes de pagamento para a entidade máxima do futebol. O ex-treinador moveu uma ação contra o clube após dirigir o Santos em 2022, cobrando valores referentes ao tempo de contrato que ainda tinha a cumprir. O valor inicial da pendência era de R$ 6 milhões, mas a diretoria negociou e conseguiu reduzir para R$ 4,7 milhões. A situação financeira do clube é preocupante, tendo em vista um rombo de R$ 65 milhões herdado pela atual gestão.

Publicado por Adrielle Farias

*Reportagem produzida com auxílio de IA