Santos vence Água Santa por 1 a 0 no Campeonato Paulista

O time da Vila Belmiro lidera o Grupo A do torneio

JHONY INACIO/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Joaquim, do Santos, comemora seu gol em partida contra contra o Água Santa válida pela quarta rodada do Campeonato Paulista 2024, realizada no Estadio Municipal 1º de Maio, em São Bernardo do Campo, na noite desta quarta-feira (31)



O Santos conquistou uma importante vitória nesta quarta-feira, 31, na partida contra o Água Santa, por 1 a 0. O jogo disputado contra o Água Santa integra mais uma rodada do Campeonato Paulista. Nos minutos finais do segundo tempo, Joaquim garantiu 0 gol da vitória para o time da Vila Belmiro. Até o momento, o Santos está com 9 pontos acumulados em 3 jogos vitoriosos, do total de 4, que teve fora de casa. O clube segue na liderança do Grupo A do Campeonato Paulista, desbancando a Portuguesa (3 pontos), o Ituano (3 pontos) e o Santo André (2 pontos). Já o Água Santa soma quatro pontos e está em último lugar no Grupo B, atrás do Guarani (4 pontos), do Ponte Preta (5 pontos) e do líder Palmeiras (10 pontos).

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Publicada por Adrielle Farias

*Reportagem produzida com auxílio de IA