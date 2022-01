Santos vence o Fluminense e avança às quartas de final da Copinha

Meia-atacante Lucas Barbosa marcou os dois gols dos Meninos da Vila, que enfrentarão o Mirassol (SP) na próxima fase da competição

Lucas Barbosa comemora um dos gols marcados na noite do domingo, 16



O Santos venceu o Fluminense por 2 a 1, na noite deste domingo, 16, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, e avançou às quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Os dois gols dos Meninos da Vila foram marcados pelo meia-atacante Lucas Barbosa. O tricolor das Laranjeiras descontou com o atacante John Kennedy, que disputou partidas pela equipe profissional do clube carioca na temporada de 2021. Com a vitória e a classificação garantida, o Peixe, que briga pelo quarto título da competição, enfrentará o Mirassol (SP) na próxima fase. A final da Copinha será disputada no dia 25 de janeiro, em local ainda não divulgado pela Federação Paulista de Futebol (FPF).