Santos x Deportivo Recoleta: assista à transmissão da Jovem Pan ao vivo

Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pela Copa Sul-Americana

Santos e Deportivo Recoleta se enfrentam nesta terça-feira (14), pela segunda rodada da Copa Sul-Americana e promete ser decisivo para os objetivos das equipes no campeonato. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, às 21h30 (de Brasília), com narração de José Manoel de Barros, comentários de Bruno Prado e reportagem de Daniel Lian no YouTube.

Assista à transmissão