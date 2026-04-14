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Santos x Deportivo Recoleta: assista à transmissão da Jovem Pan ao vivo

Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pela Copa Sul-Americana

  • Por Jovem Pan
  • 14/04/2026 21h00
  • BlueSky
santos x deportivo recoleta

Santos e Deportivo Recoleta se enfrentam nesta terça-feira (14), pela segunda rodada da Copa Sul-Americana e promete ser decisivo para os objetivos das equipes no campeonato. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, às 21h30 (de Brasília), com narração de José Manoel de Barros, comentários de Bruno Prado e reportagem de Daniel Lian no YouTube.

Assista à transmissão

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