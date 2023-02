CBF nega acerto com Ancelotti e fala em ‘momento oportuno’ para anunciar novo técnico da seleção brasileira

Presidente Ednaldo Rodrigues diz que o assunto precisa ser lidado com ‘pés no chão’ e muita cautela

Yoan Valat / EFE Italiano Carlo Ancelotti pode ser o próximo técnico da seleção brasileira



A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) emitiu uma nota oficial, na tarde desta sexta-feira, 10, negando que tenha acertado com o treinador Carlo Ancelotti, do Real Madrid, para assumir a seleção brasileira. De acordo com o comunicado, o substituto de Tite será anunciado em um “momento oportuno” e o tema está sendo tratado com transparência. Segundo informações obtidas pelo narrador Nilson Cesar, do Grupo Jovem Pan, a entidade tem “conversas adiantadas” com o técnico italiano. Apesar disso, o presidente Ednaldo Rodrigues diz que o assunto precisa ser lidado com “pés no chão” e muita cautela. Perguntado sobre um diálogo com dirigentes brasileiros, Ancelotti também desmentiu e reforçou que tem contrato com o clube espanhol até a metade de 2024. Enquanto convive com as especulações, o experiente comandante tenta levar os “Merengues” ao oitavo título do Mundial de Clubes – a final diante do Al Hilal será disputada neste sábado, 11, em Rabat, no Marrocos. A Canarinho, por sua vez, volta a campo no mês que vem, na Data Fifa de março. Internamente, entretanto, dirigentes não descartam esperar Ancelotti até junho, quando acaba a temporada europeia, e utilizar um treinador interino nos próximos compromissos.

Confira a nota da CBF na íntegra:

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informa que não procede a notícia divulgada nesta sexta-feira (10/02) de que o técnico do Real Madrid, o italiano Carlo Ancelotti, é o novo treinador da Seleção Brasileira.

O presidente Ednaldo Rodrigues mantém as declarações dadas na quarta-feira, após o sorteio dos confrontos da Copa do Brasil. Na ocasião, o dirigente descartou especulações, disse que o assunto é tratado de forma transparente e que o técnico escolhido será anunciado no momento oportuno.