Série documental sobre Adriano Imperador explica a relação sentimental com a Vila Cruzeiro

Produção da Paramount+ leva nome e apelido do ídolo do Flamengo e reúne, em três episódios, relatos inéditos de sua vida no Rio de Janeiro

Cleiby Trevisan/Paramount Adriano lançou, nesta quinta-feira, 21, série documental sobre a sua vida



O ex-jogador Adriano Imperador ganhou, nesta semana, uma série documental que relembra a trajetória de sua vida através de fatos marcantes, narrados por ele próprio. Durante lançamento do documentário, em resposta à Jovem Pan, a diretora Susanna Lira revelou que a obra cinematográfica conta com um acervo inédito que mostra e explica os motivos de Didico, como também é chamado, amar a Vila Cruzeiro — onde nasceu, foi criado e voltou adulto, após se aposentar precocemente da carreira em 2016, para se curar de uma depressão e reencontrar o propósito de vida. Considerado um dos melhores centroavantes da história do futebol brasileiro, Adriano também contou que a parte mais emocionante da série foi se ver de novo ao lado o pai Almir Leite Ribeiro, que faleceu por ataque cardíaco em 2004, dias depois da conquista da Copa América, com gol salvador do Imperador no empate contra a Argentina.

Intitulada “Adriano, Imperador”, a série documental, da Paramount+ reúne, em três episódios, relatos inéditos de Didico. O ex-jogador revive conquistas, lutas pessoais, familiares e, principalmente, o amor pelas suas origens. Sem dar spoilers, a diretora Susanna Lira afirmou que há bastantes histórias nunca contadas. Segundo ela, o grande trunfo foi a descoberta do acervo de um tio do Adriano. Nele, há imagens raras da família, principalmente do ex-jogador. “O Adriano tem um tio, carinhosamente chamado Tio Papau, que deve ser super homenageado aqui. O tio dele comprou uma câmera VHS quando ele era muito criança. E esse tio, que não é diretor de fotografia, documentou essa família durante 20 e 30 anos. Esse acervo é exatamente entrar naquele núcleo, é entrar na Vila Cruzeiro e descobrir o que tem lá que o Adriano gosta tanto daquele lugar”, disse Susanna.

O craque carioca cresceu em uma das maiores favelas do Brasil, a Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro, e se tornou um ídolo do futebol. Contudo, deixou para trás prestígio, fortuna e um contrato milionário na Europa para poder voltar às suas origens. “Acho que todos esses julgamentos que o Adriano sofre de quando vai para lá e está com os amigos são um pouco explicados na série de alguma forma. Então, quando vi esse acervo, era difícil ver sem chorar o bruto. É um documento tão importante do documentarista, do olhar, documento histórico do Rio de Janeiro, sobre uma comunidade. Para além do Adriano, tem todo um entorno dessa família que foi filmada pelo Tio Papau, maravilhoso, que revela muito a alma do Adriano. Acho que isso vocês nunca viram. E as pessoas perguntam tanto o que o Adriano vai fazer na Vila Cruzeiro. Vocês vão descobrir na série. Acho que esse é o grande diferencial, o grande spoiler, que foi esse tesouro que encontramos e que está nos três episódios contando essa história”, destaca a diretora.

Conflitos, fama, dinheiro, depressão, humildade, escândalos, carros, mulheres e futebol, todos temas que gravitam em torno do universo polêmico do Imperador serão abordados na série. “Vocês conseguem entrar nesse núcleo familiar dele, núcleo de amigos que ele frequenta até hoje e que estão lá há entre 15 e 16 anos com ele”, comentou Susanna Lira.

Questionado sobre o momento mais marcante da série documental, Adriano comentou, sem hesitar, que foram ao lado do pai. “Acho que na parte do meu pai. Isso não tenho dúvida. Toda vez que fala sobre ele, a mão já começa a tremer. Foi uma pessoa muito importante para mim. Não só para mim, mas como para a minha família. Então, toda vez que fala dele, gaguejo um pouco porque realmente é uma pessoa que ainda me faz falta. Não como antes, porque a gente vai crescendo, vai amadurecendo, mas com certeza aquele grande homem faz muita falta”, emocionou-se.

O documentário, que já está disponível desde quinta-feira, 21, na Paramount+, serviço premium de streaming, também conta com a participação de outros ícones do futebol mundial como Aloísio Chulapa, Dejan Petković, Javier Zanetti, Léo Moura e Ronaldo Fenômeno. Além deles, estão presentes também profissionais de outras áreas do esporte, como Massimo Moratti (ex-presidente da Inter de Milão), familiares de Adriano, como Rosilda Ribeiro, mãe do atleta, e amigos próximos.