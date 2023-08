Fifa suspende provisoriamente dirigente que beijou jogadora espanhola sem consentimento

Decisão contra Luis Rubiales foi anunciada neste sábado, 26, pelo presidente da Comissão Disciplinar da entidade, Jorge Ivan Palacio; gancho inicial é de 90 dias

Reprodução/Twitter/@@Piloooupilou Rubiales beijou sem consentimento a jogadora Jenni Hermoso no último domingo, após a final da Copa do Mundo feminina



A Fifa anunciou neste sábado, 26, a suspensão provisória do presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luis Rubiales, que beijou sem consentimento a jogadora Jenni Hermoso no último domingo, após a final da Copa do Mundo feminina. “Hoje decidimos a suspensão provisória do senhor Luis Rubiales de todas as atividades relacionadas com o futebol a nível nacional e internacional”, disse o presidente da Comissão Disciplina do órgão máximo do futebol, Jorge Ivan Palacio em comunicado. Com a decisão, Rubiales está impedido de participar das atividades relacionadas ao futebol tanto em âmbito nacional quanto internacional, por um período inicial de 90 dias e “enquanto tramitar o processo disciplinar aberto”.

A pressão sobre Rubiales escalou exponencialmente nos últimos dias. Como a Jovem Pan mostrou, 56 jogadoras – incluindo as 23 do elenco campeão mundial – divulgaram um comunicado pedindo mudanças na Federação e informando que nenhuma delas irá aceitar uma próxima convocação de Jorge Vilda, se o presidente da Federação Espanhola não renunciasse. A decisão foi comunicada após o dirigente anunciar em um evento que não deixaria o posto por ter beijado sem consentimento a atleta que atua pelo Pachuca, do México. Horas antes, o cartola afirmou que o ato “foi consentido” e “espontâneo”, minimizando sua conduta. “O desejo que eu poderia ter naquele beijo era o mesmo que eu poderia ter beijando uma das minhas filhas. Portanto, não há desejo e não há posição de domínio. Foi um beijo espontâneo, mútuo e eufórico. E, acima de tudo, consentido”, declarou.

Segundo Rubiales, a jogadora aceitou dar um “selinho” nele após receber a medalha de campeã mundial. Em seu discurso, o presidente também criticou o “assassinato social” e a manifestação de Hermoso após a repercussão do caso. “Aí começam essas pressões, o silêncio da jogadora e um comunicado que não consigo entender. Aqui está sendo executado um assassinato social, estão tratando de me matar. Como espanhóis, temos que fazer uma análise de para onde vamos. Ser campeão mundial é a melhor coisa do futebol. Lutamos muito por isso”, comentou o mandatário, que foi aplaudido por membros da Federação Espanhola e até pelos treinadores das seleções masculinas e femininas.

A coletiva de Rubiales chocou uma parte da comunidade do futebol. Vítima da conduta do dirigente, Hermoso divulgou uma carta rebatendo a versão do cartola. “Quero esclarecer que em nenhum momento consenti no beijo que ele me deu. Não tolero que minha palavra seja questionada e muito menos que se inventem palavras que eu não tenha dito”, disse a atleta. Alexia Putellas, atual bicampeã dos prêmios Fifa The Best e Bola de Ouro, criticou Rubiales nas redes sociais. “Isso é inaceitável. Acabou. Estou contigo, companheira Jenni Hermoso”, escreveu uma das referências da seleção espanhola. Já o ex-jogador Iker Casillas, capitão do título mundial da seleção masculina, classificou o discurso do presidente da RFEF como “uma vergonha alheia”.

*Com informações da AFP