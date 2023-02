Super Bowl 2023: saiba tudo sobre Philadelphia Eagles x Kansas City Chiefs e veja onde assistir em São Paulo

Primeira final da NFL com dois quarterbacks negros começa às 20h30; no Show do Intervalo, a atração será Rihanna, que volta aos palcos após sete anos

Peter Casey/Getty Images/AFP Troféu que será dado ao vencedor do Super Bowl neste domingo



O Super Bowl 57 vem aí. Neste domingo, 12, às 20h30 (horário de Brasília), Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs se enfrentam na final da NFL, no State Farm Stadium, em Phoenix. Dois dos cinco finalistas do prêmio MVP da temporada regular da liga de futebol americano estarão frente a frente: os quarterbacks Patrick Mahomes, dos Chiefs, e Jalen Hurts, dos Eagles. O anúncio foi feito na última quinta-feira, 9, no NFL Honors, quando Mahomes levou o prêmio pela segunda vez em sua carreira. Ele obteve 48 dos 50 votos, somando 490 pontos no total. Hurts alcançou 193 e ficou em segundo lugar. Os Chiefs tentam o terceiro título, enquanto a equipe da Pensilvânia busca o bicampeonato. Os dois times chegam à final com campanhas equivalentes: 16 vitórias e três derrotas.

Ambos foram fundamentais na trajetória das duas equipes até o Super Bowl. Mahomes conquistou o recorde de jardas totais em uma única temporada: 5.614. O QB dos Chiefs teve 5.250 jardas aéreas, 41 touchdowns lançados e 12 interceptações. Foi o grande responsável por deixar os Chiefs no topo das estatísticas ofensivas da NFL. A equipe finalizou a temporada regular em primeiro no total de jardas e de pontos por jogo, com 29,2. Foram 14 vitórias e apenas três derrotas atuando. Jalen Hurts conquistou 16 vitórias e perdeu apenas uma partida como titular dos Eagles. Foram 3.701 jardas aéreas, 22 touchdowns e apenas 6 interceptações, completando 66,5% dos passes. Obteve 760 jardas corridas, segunda maior marca de um QB no Super Bowl. Russel Wilson alcançou 849, em 2014. Hurts possui 15 touchdonws terrestres na temporada, maior número da história da competição. Ele busca seu primeiro título de Super Bowl na carreira e ainda se tornar o quarto quarterback negro a vencer a NFL – Doug Williams, Russell Wilson e o próprio Patrick Mahomes foram os três primeiros. Caso vença a final, se juntará a Joe Montana, até hoje o único QB a vencer a liga com 17 vitórias e apenas uma derrota.

É a primeira vez que dois quarterbacks negros se enfrentam em uma final de NFL. Por muito tempo, os atletas negros da liga carregaram o preconceituoso estigma de serem mais físicos e menos cerebrais. Nos últimos anos, porém, eles ganharam mais espaço. “Por ser um jogo que o mundo estará vendo, por ter dois quarterbacks negros como titulares no Super Bowl, acredito que será muito especial. Tenho aprendido cada vez mais sobre a história de QBs negros desde que entrei na NFL e os jogadores que vieram antes do Jalen e de mim, que prepararam o caminho para isso acontecer. Sou muito grato por nós estarmos colaborando para melhorar esse caminho para os jovens que estão chegando agora. Acredito que será um grande jogo, com dois grandes times e dois grandes quarterbacks. Estou animado para chegar lá e dar o nosso máximo para vencer”, disse Mahomes. “Se não me engano, temos apenas sete negros a disputarem. Tenho muito respeito por esses caras. Os caras que vieram antes de mim. Randall [Cunningham], Mike [Vick], McNabb. Sempre falo sobre como admiro a maneira como eles jogaram. E ser colocado nessa categoria é uma bênção. É muito trabalho duro nisso. Tenho muito respeito por eles e seu apoio”, valorizou Hurts.

Show do Intervalo

Um dos momentos que marcam o Super Bowl é o show do intervalo. Neste ano, a principal atração será Rihanna, afastada dos palcos desde 2016. “Por mais assustador que seja, porque eu não subo ao palco em sete anos, há algo estimulante. É importante fazer isso neste ano pela representatividade, é importante para o meu filho ver isso”, disse a cantora, que deu à luz ao seu filho com A$AP Rocky em maio. Já estiveram no cobiçado palco ao longo dos anos artistas do quilate de Michael Jackson, Diana Ross, U2, Justin Timberlake, Janet Jackson, Paulo McCartney, Rolling Stones, Prince, The Who, Black Eyed Peas, Madonna, Beyoncé, Bruno Mars, Katy Perry, Coldplay, entre outros.

NFL in Brasa

A NFL organizará um evento exclusivo em São Paulo e contará com atrações interativas, além da transmissão do Super Bowl. O evento começo ontem, 11, no Komplexo Tempo, no Parque da Moóca. Os amantes do futebol americano contam com espaços gastronômicos e shows de artistas da cidade. Um telão foi instalado para os fãs da modalidade acompanharem a final. A ideia do evento é fazer com que a modalidade ganhe ainda mais espaço no Brasil.

Outros locais para ver o jogo em São Paulo

Tradicionais pontos de encontros de fãs de esportes — principalmente daqueles que não abrem mão de combinar torcida e cerveja —, os pubs O’Malleys (Alameda Itu, 1529 – Jardim Paulista) e Blue Pub (com unidades na Bela Vista e no Itaim Bibi) vão priorizar o Super Bowl neste domingo. A entrada no primeiro custa R$ 25, e no segundo, R$ 19. No bairro de Indianápolis, uma opção é o Willie Willie Bar e Arqueria (Alameda Dos Pamaris, 30), que terá transmissão em HD em todas as telas e TVs. O valor para adentrar o ambiente é R$ 25. Já o Sampa Sky (Praça Pedro Lessa, 110, 42º andar – Centro) oferece telão de LED de 160 polegadas para quem quiser acompanhar Eagles x Chiefs “flutuando sobre São Paulo a 150 metros do chão”. A cada touchdown, a casa oferecerá uma rodada grátis de Jack & Coke (bebida que mistura whisky e Coca-Cola). Os ingressos variam entre R$ 85 e R$ 300.