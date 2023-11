Surfista portuguesa denuncia assédio após receber fotos dela nua produzidas por inteligência artificial

Jovem relata que o autor das imagens exigiu o pagamento de cinco mil euros e ameaçou divulgá-las para sua família, amigos e patrocinadores

Reprodução/Instagram/@marianarochaassis Mariana já havia sido esfaqueada após tentativa de estupro, em 2018



A surfista portuguesa Mariana Rocha Assis, de 26 anos, revelou em suas redes sociais, nesta quarta-feira, 30, que recebeu imagens geradas por inteligência artificial em que aparece nua. Segundo Mariana, a pessoa responsável pela imagem exigiu o pagamento de cinco mil euros e ameaçou divulgar as fotos para sua família, amigos e patrocinadores. “Tenho passado por um inferno emocional ultimamente e gostaria de partilhar a minha história, pois acredito que há mais vítimas como eu a sofrer com esse novo tipo de assédio”, iniciou a surfista. Ela relatou que as imagens parecem reais, embora apenas o rosto dela seja. “Essa pessoa em questão exigiu o pagamento de cinco mil [euros, equivalente a R$ 26 mil], e que eu tinha até hoje para lhe mandar, mas não mandei. Ele me disse que vão enviar para a minha família, amigos, patrocinadores e clientes do hotel”, acrescentou a jovem. Na sequência, a surfista fez um alerta. “Fala-se muito sobre como as coisas evoluíram. Hoje eu vi o lado negro desse mundo assustador. Perdi muito dinheiro, vou ter fotos minhas a circular online. E o mais assustador é que está a acontecer com muita gente. Por isso, cuidado”. Por fim, ela cobrou medidas contra o crime. Esta não é a primeira vez que a jovem surfista sofre com algum tipo de violência. Em 2018, ela sofreu uma tentativa de estupro. Ela caminhava pelas ruas de Portugal quando foi abordada por um homem. Ela contou que reagiu e aplicou uma joelhada testículos do homem. Depois, ela foia tingida com uma faca no abdômen.