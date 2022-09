La Liga aumenta limite de gastos do Barcelona depois da venda de novos ativos

Clube catalão tem R$ 3,4 bilhões para gastar com jogadores e funcionários, mas ainda precisará reduzir contas

Reprodução/ Twitter @FCBarcelona Barcelona está enfrentando problemas financeiros desde a última temporada



Em uma temporada financeira difícil, o Barcelona recebeu um ‘alívio’ da Liga Espanhola. Nesta sexta-feira, 09, a La Liga aumentou o limite de gastos do clube catalão depois da venda de parte dos direitos televisivos para o próximo quarto de século e outros ativos para equilibrar as finanças. O valor concedido para o investimento de jogadores e funcionários foi de 656 milhões de euros (R$ 3,4 bilhões, na cotação atual). Até o momento o Barcelona vendeu 25% dos seus direitos de televisão pelos próximos 25 anos para conseguir pagar as transferências. Mesmo com as dificuldades, a equipe já é a segunda com maior limite de gastos da liga, atrás apenas do Real Madrid que tem 683 milhões de euros (R$ 3, 5 bilhões). No entanto, o presidente da liga espanhola, Javier Tebas, disse que o Barça ainda precisa reduzir salários de jogadores para manter-se dentro do limite de gastos.