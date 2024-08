Tati Weston-Webb é vice-campeã em Fiji e garante vaga no WSL Finals

Competição está programada para ocorrer entre os dias 6 e 14 de setembro, na Califórnia, Estados Unidos

Reprodução/X/@WSLBrasil A Tati derrotou a australiana Tyler Wright com uma pontuação de 14,83 contra 6,67



Tatiana Weston-Webb garantiu sua vaga no WSL Finals ao conquistar o segundo lugar na etapa de Cloudbreak, localizada nas Ilhas Fiji. A surfista brasileira já havia se destacado anteriormente ao conquistar a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris, realizados em 2024. A competição do WSL Finals está programada para ocorrer entre os dias 6 e 14 de setembro, na Califórnia, Estados Unidos. Os cinco melhores surfistas do ranking, tanto masculino quanto feminino, se enfrentarão em busca do título mundial. Para assegurar sua classificação, Tatiana precisava terminar em segundo lugar na etapa de Cloudbreak. Ela teve um desempenho notável na semifinal, onde derrotou a australiana Tyler Wright com uma pontuação de 14,83 contra 6,67.

Na final, no entanto, foi superada pela canadense Erin Brooks, que obteve 15,10 pontos, enquanto Tatiana somou 12,33. Além de Tatiana, o título masculino da etapa foi conquistado pelo norte-americano Griffin Colapinto. O brasileiro Ítalo Ferreira também se classificou para o WSL Finals, prometendo uma competição acirrada entre os melhores surfistas do mundo.

Publicado por Luisa Cardoso

*Reportagem produzida com auxílio de IA