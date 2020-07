Técnico do Flamengo evita comentar possível transferência ao Benfica

Em entrevista ao canal do clube, técnico celebrou vitória do Campeonato Carioca

Paulo Sérgio/ Estadão Conteúdo Fluminense vence final do Campeonato Carioca por 1 x 0 contra Fluminense



O técnico Jorge Jesus evitou falar sobre seu futuro como treinador do Flamengo após a conquista do Campeonato Carioca pelo time, na noite desta quarta-feira, 15. O rubro-negro derrotou o Fluminense em jogo no Maracanã por 1 a 0 e ganhou seu 36º título do campeonato.

Ao fim da partida, o treinador concedeu entrevista apenas à FlaTV, canal de televisão do próprio clube, que não questionou a possível transferência de Jesus para o time português Benfica. Segundo informações da imprensa portuguesa, ele já fechou acordo com o clube e assinará o contrato no fim de semana.

Na entrevista, o técnico se limitou a comemorar a nova conquista à frente do Flamengo. “Em primeiro lugar, parabéns ao Flamengo e também para nosso rival, que foi muito competente e nos obrigou a jogar dentro dos limites. Nosso objetivo era vencer esse troféu, o último que faltava, principalmente eu que nunca ganhei um Estadual”, disse o treinador.

O treinador português admitiu que o Flamengo caiu de rendimento no segundo tempo, devido a vantagem de jogar por um empate, por ter vencido o jogo de ida por 2 a 1. “Nós fizemos um bom primeiro tempo e, no segundo, jogamos de forma para administrar a nossa vantagem. Mesmo porque os times, tanto o Flamengo como Fluminense, não estão em boas condições físicas. No final, tivemos a chance e marcamos o gol da vitória”, comentou.

Antes da entrevista, Jesus foi celebrado pelos jogadores. O técnico foi chamado para erguer o troféu e depois acabou carregado pelo time. Teve também um abraço caloroso do atacante Gabriel, que não atuou por estar suspenso.

*Com Estadão Conteúdo