Técnico do PSG e filho são presos por suspeita de racismo

E-mails vazados apontaram que treinador discriminou jogadores por raça ou religião

JAzouze/GettyImages/PSG O técnico do Paris Saint-Germain, Christophe Galtier



O técnico do Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, e seu filho John Valovic-Galtier foram detidos nesta sexta-feira, 30, na capital francesa por suspeita de racismo e discriminação. O caso investigado é sobre a época em que Galtier treinava outro clube de futebol francês, o Nice, entre 2021 e 2022, informou o procurador Xavier Bonhomme. E-mails divulgados por outros integrantes da equipe revelaram que o treinador fazia comentários discriminatórios sobre raça e religião de jogadores negros ou muçulmanos. Ele nega as acusações desde que vieram a público, no começo deste ano. Galtier ainda cumpre contrato no PSG, onde conquistou o último Campeonato Francês, mas foi demitido após eliminação nas oitavas de final da Liga dos Campeões.

*Com informações da EFE.