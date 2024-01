Tenista australiano Alex de Minaur supera Novak Djokovic e encerra série invicta do número 1 do mundo na Austrália

Sérvio não perdia em solo australiano havia 43 jogos

Reprodução / Twitter @alexdeminaur Tenista australiano venceu por 2 sets a 0



O tenista australiano Alex de Minaur falou nesta quarta-feira, 3, sobre o sentimento em ter vencido o sérvio Novak Djokovic, considerado o melhor jogador de todos os tempos. Djokovic não era derrotado desde 2018 e estava invicto a 43 jogos em solo australiano. O jogador sentiu fortes dores no punho direito durante o confronto. A partida ocorreu nesta quarta-feira, na United Cup, e Alex de Minaur venceu por 2 sets a 0. O australiano expressou sua felicidade e emoção com o resultado, afirmando que tudo correu bem para ele durante a partida.

Em entrevista, Alex afirmou que o dia de hoje é “extremamente especial” e que está muito contente em ter vencido esta partida na Austrália. “É extremamente especial, Novak é inacreditável e o que ele tem feito por este esporte é muito especial, é surreal. Estou muito feliz de ganhar aqui na Austrália”, disse. “Hoje foi meu dia, eu estou feliz, eu consegui vencer e isso definitivamente significa muito. Muito obrigada, pessoal. Estou aqui para provar para várias pessoas que elas estavam erradas. Muitos não acreditaram em mim. Tenho diferentes estilos quando jogo tênis, estou feliz de ter trazido isso para o jogo hoje”, finalizou.

Este foi apenas o segundo encontro entre Minaur e Djokovic. No primeiro, há mais de um ano, Djokovic venceu por 3 sets a 0 no Aberto da Austrália. Questionado sobre o que mudou nessa partida, Minaur comentou sobre sua estratégia, afirmando que jogou ponto a ponto e se concentrou no que estava fazendo. Ele também destacou seu saque e sua capacidade de colocar pressão quando necessário. Alex também utilizou seu perfil no X (antigo Twitter) para expressar sua gratidão: “Dia louco. Obrigada por todo o suporte, estou me sentindo muito grato”.