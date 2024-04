Ana Paula Valadão é condenada a pagar multa por associar HIV com comunidade LGBTQIA+

Fala da pastora foi durante congresso em 2016; a multa é no valor de R$ 25 mil

Reprodução/Instagram/@anapaulavaladao Ana Paula Valadão



A pastora e cantora gospel Ana Paula Valadão, 47 anos, foi condenada e precisará pagar a quantia de R$ 25 mil por danos morais coletivos após fazer um discurso homofóbico e contra pessoas portadoras do vírus HIV. A decisão foi anunciada na última sexta-feira (26). A ação foi movida pela Aliança Nacional LGBTI – organização que defende os direitos da comunidade.

A decisão foi do juiz Hilmar Castelo Branco Raposo Filho, da 21ª Vara Cível de Brasília do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios alegou que: “a manifestação e divulgação da opinião errada atribui à população LGBTI+ uma responsabilidade inexistente, atingindo a dignidade destas pessoas de modo transindividual, justamente o que caracteriza a lesão apontada pela autora”. Raposo Filho ainda pontou que culpabilizar a comunidade LGBTI+ pela existência da doença da Aids é uma situação “que reduz sensivelmente todas as conquistas desta coletividade”.

“Há muito já se conhece a constatação científica amplamente divulgada de que a contaminação pela Aids se dá, dentre outras, pela prática de sexo sem segurança, não pela orientação de cada pessoa afetada”, pontuou o juiz.

A ação que motivou a condenação aconteceu no ano de 2016, quando a pastora falou durante um congresso que era transmitido pela internet e em um canal de TV, que as relações homoafetivas não são normais, além de associar a Aids a casais de homens.

A pastora argumentou que exerceu o direito “legítimo da liberdade de expressão e religiosa”.

“Taí a Aids para mostrar que a união sexual entre dois homens causa uma enfermidade que leva à morte, contamina as mulheres, enfim… não é o ideal de Deus”, disse Ana Paula à época.