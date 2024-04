Equipe do Molejo é furtada no mesmo dia da morte de Anderson Leonardo

Grupo avisou pelas redes sociais sobre o ocorrido, que afetou a comunicação com a imprensa

Reprodução/Instagram/@molejooficial Anderson Leonardo morreu aos 51 anos vítima de um câncer



Na última sexta-feira (26), o cantor do grupo Molejo, Anderson Leonardo, morreu aos 51 anos, vítima de um câncer inguinal. No mesmo dia, a equipe do grupo foi furtada. A informação foi divulgada nas redes sociais do grupo. “Neste momento, estamos em processo de recuperação e retomada das nossas operações”, informaram.

