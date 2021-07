Ágatha e Duda vencem dupla canadense e avançam às oitavas de final no vôlei de praia

Com parciais 21/18 e 21/18, as brasileiras definiram a partida em 43 minutos e, agora, esperam o restante da rodada para conhecer suas próximas adversárias

Wander Roberto/COB Ágatha e Duda avançaram às oitavas do vôlei de praia em Tóquio



Consideradas favoritas à medalha de ouro no vôlei de praia, a dupla Ágatha e Duda venceu as canadenses Bansley/Brandie por 2 a 0 e garantiram vaga nas oitavas de final dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Com parciais 21/18 e 21/18, as brasileiras definiram a partida em 43 minutos e, agora, esperam o restante da rodada para conhecer suas próximas adversárias. Vale lembrar que elas abriram as Olimpíadas com vitória sobre as argentinas Pereyra/Gallay, mas foram derrotadas pelas chinesas Xia/Wang.