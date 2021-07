Seleção feminina de vôlei vence o Japão e segue invicta nas Olimpíadas de Tóquio

Agora, as brasileiras têm duelo marcado com a Sérvia no próximo sábado, às 04h25 (de Brasília), em duelo direto pela liderança da chave A

REUTERS/Valentyn Ogirenko Seleção brasileira feminina de vôlei está invicta nos Jogos de Tóquio



A seleção brasileira feminina de vôlei bateu o Japão por 3 a 0, na manhã desta quinta-feira, 29, em jogo válido pela terceira rodada dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Com parciais de 25/16, 25/18 e 26/24, o Brasil manteve o 100% de aproveitamento na competição – o time treinado por José Roberto Guimarães já havia vencido a Coreia do Sul (3 a 0) e a República Dominicana (3 a 2). Agora, as brasileiras têm duelo marcado com a Sérvia no próximo sábado, às 04h25 (de Brasília), em duelo direto pela liderança da chave A. Atualmente, o conjunto sérvio é o primeiro colocado com 9 pontos, um a mais que o brasileiro.

Com Fê Garay, Nathália e Macrís inspiradas, a seleção brasileira virou várias bolas no primeiro tempo, aproveitando-se da estatura de suas craques para superar o marcação japonesa. Além disso, o bloqueio brasileiro se mostrou eficiente, funcionando em várias partes da partida. Desta forma, o Brasil levou os dois sets iniciais em “ritmo de treino”, ganhando das anfitriãs com facilidade. O terceiro set, porém, foi complicado para as sul-americanas. Além de ver o Japão esboçar uma reação, Macrís deixou a quadra machucada depois de torcer o tornozelo, preocupando todo o time.